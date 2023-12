Commercianti e cittadini di San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano turbatia dalla recente serie di furti che ha preso di mira le farmacie della zona. Un’escalation preoccupante di criminalità che ha colpito i locali nottetempo, lasciando dietro di sé preoccupazione e incertezza. L’ultimo episodio si è verificato nella frazione Casilli di San Giuseppe Vesuviano, dove una farmacia è vittima di un furto mirato. I malviventi sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza, penetrando all’interno del locale e manomettendo la cassa automatica, portando via il denaro custodito.

La somiglianza dei modi operandi con un altro recente furto in una farmacia di Ottaviano ha sollevato un’allarme diffuso nella comunità. Anche in quel caso, i ladri hanno agito con precisione chirurgica, superando le difese della farmacia e portando a termine il furto senza lasciare traccia.

Le autorità competenti sono state allertate immediatamente dai proprietari delle farmacie, dando il via a un’indagine in corso per identificare e catturare i responsabili di questi atti criminali. Non si esclude la possibilità che i due eventi siano collegati, suggerendo un piano orchestrato che coinvolge più località della zona vesuviana.

La comunità locale è in stato di apprensione, con una crescente domanda di maggiore sicurezza e presenza delle forze dell’ordine per proteggere le attività commerciali e garantire la tranquillità dei residenti.