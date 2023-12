Rubato il defibrillatore a una postazione del 118 impegnata in un soccorso. E’ successo a Pozzuoli questa mattina. Alle 11.30 la postazione 118 di Pozzuoli Auto si è recata alla Rsa Villa Flegrea, a via Antiniana, per un intervento e durante le manovre di carico del paziente nel mezzo di soccorso, “è finito trafugato il monitor multiparametrico nonché defibrillatore”, segnala l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, in un post su Facebook.

”A volte l’essere umano fa davvero schifo!”, commenta Nessuno tocchi Ippocrate, rivolgendo un appello ai ladri: “Restituite il defibrillatore contattando la nostra associazione in privato, per noi e per la comunità questo apparecchio è di vitale importanza. Il nostro appello è inoltre per tutta la comunità di Napoli e provincia: se vi proporranno l’acquisto di una apparecchiatura denominata ‘Corpuls’ – di cui è postata anche una foto – avvisate immediatamente le forze dell’ordine, occhi aperti anche nei mercatini dell’usato”.