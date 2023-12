Una rapida risposta della polizia ha portato alla denuncia di due cittadini georgiani per il tentato furto di superalcolici da un’attività commerciale di Avellino. Il valore del bottino sottratto si avvicinava ai mille euro, ma grazie alla tempestiva azione delle forze dell’ordine, il furto è sventato. L’efficace utilizzo delle telecamere di videosorveglianza installate nel locale ha permesso di identificare i due sospettati. Le immagini hanno fornito alle autorità la prova necessaria per individuare e rintracciare i responsabili dell’illecito.

Una volta individuati, gli agenti di polizia sono intervenuti prontamente, conducendo i due individui in questura per ulteriori accertamenti. Durante il processo di verifica della loro posizione sul territorio, è stato emesso nei confronti dei sospettati anche un foglio di via obbligatorio con una durata di tre anni.

La reazione celere e determinata delle forze dell’ordine ha scongiurato un furto che avrebbe potuto arrecare ingenti danni economici all’attività coinvolta. L’efficacia del sistema di videosorveglianza e la prontezza nell’intervento delle autorità hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la tutela dei beni dell’attività commerciale.