Un’ombra di mistero avvolge la scomparsa di Roberta Cortesi, una giovane donna di 36 anni sparita da Malaga da ormai dieci giorni. La sua famiglia, in particolare la sorella Alessandra Cortesi, è afflitta dall’angoscia e dal timore, affermando che Roberta non avrebbe mai scelto volontariamente di allontanarsi senza dare alcuna notizia per così tanto tempo. L’appello di Alessandra è chiaro: “Qualcuno ci dica dove è Roberta. Se le è successo qualcosa, anche perché più passano i giorni più cresce l’angoscia, l’ansia, il timore.” Queste parole riassumono il tormento e la preoccupazione che la famiglia sta attraversando in questa difficile situazione.

Gli investigatori, nel tentativo di risolvere questo enigma, stanno esaminando attentamente ogni dettaglio, compresa la posizione del ragazzo che Roberta frequentava da alcuni mesi. Tuttavia, sembra che l’uomo non sia stato in grado di fornire informazioni utili riguardo alla scomparsa della donna.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ultimo messaggio inviato da Roberta alla madre risale al 25 novembre. Da quel giorno, il cellulare della giovane è irraggiungibile e nessuna ulteriore traccia di lei è stata trovata. Questi elementi rendono sempre più plausibile l’ipotesi che la sua scomparsa non sia stata volontaria, ma potrebbe essere il risultato di qualcosa di più oscuro.

L’avvocato Luca Gambirasio, che sta assistendo la famiglia, afferma: “Una cosa è certa, non siamo di fronte a un allontanamento volontario. Si fa largo l’ipotesi delittuosa. Le indagini sono a 360 gradi, non c’è una pista privilegiata.”

Oltre al ragazzo che frequentava Roberta, gli investigatori hanno sentito anche la proprietaria del bed & breakfast dove la donna alloggiava, tuttavia, finora non sono emersi elementi significativi che possano aiutare a fare chiarezza su quanto accaduto.

Roberta Cortesi, laureata in Lettere, ha vissuto in Andalusia per due anni, ma tornava regolarmente a Osio Sotto (Bergamo) dalla madre ogni due mesi. Conosceva l’inglese e lo spagnolo e sognava di lavorare come operatrice turistica.

Il desiderio di Roberta di intraprendere una carriera nel settore turistico rende ancora più incomprensibile la sua improvvisa scomparsa. “E anche per questo motivo sono convinta che Roberta non si è allontanata, ma può esserle capitato qualcosa,” afferma una conoscenza della famiglia.