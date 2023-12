La manovra di bilancio per il 2024, recentemente approvata dal governo Meloni, ha portato significativi cambiamenti nel panorama dei bonus e delle agevolazioni fiscali rivolte ai cittadini. Alcuni incentivi sono giunti alla fine del loro percorso senza ricevere un nuovo finanziamento, tra cui il bonus trasporti e il bonus idrico. Altri, come il superbonus 110% e il bonus per mobili ed elettrodomestici, resteranno attivi, sebbene in forma ridotta.

Ecco una panoramica sui bonus che non saranno più disponibili nel 2024:

Bonus Vista: Destinato all’acquisto di occhiali o lenti a contatto.

Bonus Casa Green: Consentiva una detrazione Irpef del 50% sull’Iva nell’acquisto di case a classe energetica A e B.

Idrico: Offriva un contributo da mille euro per l’acquisto e l’installazione di dispositivi per il risparmio di acqua.

Bonus Trasporti: Un contributo da 60 euro per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Bonus Bici: Non sarà più attivo a livello nazionale, ma spetterà alle regioni decidere se e come erogare aiuti per l’acquisto di biciclette, monopattini o altri mezzi di mobilità sostenibile.

D’altra parte, ci sono diversi bonus che rimarranno attivi nel 2024:

Bonus Psicologo: Con un investimento di 8 milioni di euro, rinnovato per il 2024, destinato a chi intende intraprendere un percorso di psicoterapia, con importi variabili in base all’Isee.

Carta Cultura e Carta del Merito: Al posto dell’App18, verranno attivate queste carte con un valore di 500 euro ciascuna, con requisiti specifici di reddito o merito.

Bonus Asilo Nido: Aumentato fino a un massimo di 3.600 euro per il rimborso delle rette della scuola dell’infanzia per famiglie con un Isee fino a 40 mila euro e con un minore sotto i 10 anni a carico.

Continuano inoltre:

Superbonus 110%

Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Verde e Bonus Barriere Architettoniche

Mutui Under 36

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Bonus Rottamazione TV

Bollette: Confermato solo per il primo trimestre del 2024 per famiglie con Isee non superiore ai 15 mila euro.

Carta Dedicata a Te: Nuovo sostegno per nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro per beni di prima necessità, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Questa revisione della manovra di bilancio per il 2024 riflette sia la conferma che la riduzione di vari bonus e agevolazioni, con l’intento di adattare le politiche fiscali alle esigenze e alle risorse disponibili.