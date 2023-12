Una giornata segnata da tragici eventi ha scosso il quartiere di Ponticelli, Napoli, con la scoperta del corpo senza vita di Egidio De Cicco, 69 anni, nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana De Meis. L’uomo, la cui scomparsa era segnalata dai suoi familiari alcuni giorni fa, pare sia deceduto per cause naturali. Il ritrovamento del corpo ha suscitato grande commozione nella comunità locale, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ponticelli per avviare le indagini e accertare le circostanze della morte di De Cicco.

La Circumvesuviana, già segnata da questa tragica scoperta, ha vissuto un’altra drammatica vicenda nella giornata odierna. Un probabile suicidio ha interrotto temporaneamente la circolazione dei treni, con un uomo finito sotto ad un convoglio nella zona di Casilli a San Giuseppe Vesuviano. La sospensione della circolazione ha generato disagi temporanei per gli utenti della linea.

Il personale della Circumvesuviana e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e ripristinare il servizio ferroviario nel minor tempo possibile, garantendo il supporto necessario agli investigatori impegnati nelle indagini.