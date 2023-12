Il bonus da 200 euro introdotto con il decreto del 1° maggio sta per giungere alla sua conclusione con l’ultima tranche che sarà erogata con l’anticipo di qualche giorno entro dicembre 2023. Questo bonus, distribuito in sei rate mensili da luglio a dicembre 2023, è una misura che sta per concludersi. L’ultima tranche sarà visibile nel cedolino di dicembre 2023 nell’area riservata di NoiPA, e sebbene rappresenti un sostegno, sembra che gli importi siano piuttosto modesti. La tabella di distribuzione mostra che variano in base alla fascia di reddito, ma i valori, che vanno dai 10 euro per chi ha un reddito fino a 15.000 euro ai 16,4 euro per chi ne ha fino a 35.000, potrebbero risultare insufficienti considerando l’attuale caro vita che affligge le famiglie italiane.

È interessante notare che questo bonus differisce da quello voluto dal governo Draghi, che era erogato in un’unica tranche, mentre quello attuale è distribuito in sei rate mensili nel corso del 2023. Per quanto riguarda il futuro, è ancora incerto se a gennaio 2024 i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di un bonus simile. Si dovrà attendere per avere conferme in merito a nuove iniziative o sostegni da parte del governo.

Inoltre, per i docenti e il personale ATA, sarà possibile verificare nell’area riservata NoiPA i dettagli dell’ultima tranche del bonus 200 euro accreditata entro dicembre 2023.