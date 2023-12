“E’ inaccettabile avere un atteggiamento così poco rispettoso nei confronti dell’Arma dei carabinieri, uomini che mettono la loro vita a servizio dello Stato il cui impegno è la tutela dei cittadini. Occorre, senza se e senza ma, sanzionare chi si consente certe spiritosaggini. La signora De Crescenzo, per quanto sostenga di essersi ripulita rispetto al suo passato oscuro, e interpreta oggi il ruolo del personaggio pubblico, deve avere massimo rispetto ed educazione per gli uomini in divisa che tutelano le leggi e le regole dello Stato. Sono pronto a denunciare per vilipendio la signora De Crescenzo perchè possa imparare ad avere comportamenti più degni”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

“I social non siano cassa di risonanza di cattivi esempi. Assistiamo a liti e volgarità di ogni genere trasmessi in diretta, addirittura imboscate. Come nel caso di una signora che accompagnata dalla figlia si reca proprio a casa della De Crescenzo per minacciarla. In un Paese civile tutto questo non andrebbe consentito”.