I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno effettuato un arresto per estorsione aggravata di un individuo di 62 anni, presunto affiliato al clan Mallardo. La vittima dell’estorsione è un residente di Giugliano a cui era richiesta una somma di denaro destinata ai detenuti. I militari hanno organizzato un servizio di osservazione, assistendo direttamente allo scambio di denaro. Poco dopo l’avvenimento dello scambio, l’uomo è immediatamente arrestato con ancora in suo possesso la somma richiesta, pari a 5.000 euro.

Durante la perquisizione eseguita presso la sua abitazione, sono stati scoperti ulteriori 4.000 euro in contanti, presumibilmente provento di altre estorsioni, insieme a assegni bancari per un valore complessivo superiore ai 100.000 euro. Le autorità stanno attuando indagini approfondite per determinare l’origine di queste somme. L’arrestato è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano a Napoli, in attesa di ulteriori sviluppi e procedimenti legali.