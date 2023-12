Brutto episodio ai danni di un rider impegnato nella consegna di un pacco a Villaricca. Dopo un contatto con un presunto cliente che lo avvisava di una variazione di indirizzo, il rider si è recato al nuovo luogo indicato, solo per trovarsi in una situazione pericolosa. L’individuo che sembrava essere l’attesa persona per la consegna si è invece rivelato armato di un coltello, minacciando il rider per la consegna dello scooter. Nonostante il tentativo di persuadere il malvivente, la richiesta è ignorata e il predatore ha addirittura attaccato con il coltello, fortunatamente senza ferire gravemente il rider.

Sotto la minaccia, il rider ha ceduto il mezzo con tutta la merce che trasportava, causando un danno considerevole sia in termini di valore degli oggetti persi che nell’assenza di assicurazione sullo scooter. La descrizione fornita dalla vittima è utilizzata per identificare il fuggitivo, ma al momento gli investigatori stanno conducendo indagini per identificare e arrestare l’aggressore.