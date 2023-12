È accaduto un evento molto grave a Trentola Ducenta, nel Casertano, quando un uomo, ricercato per omicidio e con un mandato di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel 2020, è finito arrestato dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri. Il soggetto, un 33enne di origini albanesi, si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. L’uomo era ricercato per un tentato omicidio ai danni del personale del Commissariato della polizia di Aversa, avvenuto il 2 dicembre dello stesso anno. Inoltre, l’auto che stava guidando erarubata a Potenza il 16 novembre scorso.

La Fiat 600 di colore blu guidata dal 33enne è notata viaggiare a velocità eccessiva per le vie del centro cittadino, ignorando l’invito delle forze dell’ordine di fermarsi. L’autista ha invece accelerato pericolosamente, dando il via a un inseguimento che si è protratto per diverse centinaia di metri. Alla fine, quando si è trovato con la strada bloccata, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato dopo un brusco arresto.