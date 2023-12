Un grande amore che ritorna con nuovi scivoli immensi e un impegno per l’ecosostenibilità: così Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, definisce “Acqua Flash”, il progetto che ha reso possibile la riapertura e la trasformazione ecologica di un grande parco divertimenti acquatico a Giugliano in Campania, l’ex Magic World (poi Pareo Park). L’inaugurazione è prevista per il 28 maggio 2024 e sarà un evento rivoluzionario. Il parco sarà totalmente ecosostenibile, come spiega l’ingegnere Mauro Pellegrino. Si stanno attualmente compiendo sforzi per recuperare e migliorare ciò che già esiste, focalizzandosi sull’impatto ambientale. La tecnologia sarà impiegata per la sanificazione senza l’uso di sostanze chimiche, le acque reflue saranno trattate per il riutilizzo e l’intero parco sarà alimentato da impianti fotovoltaici.

Il parco sarà pensato per essere a impatto zero, mantenendo comunque l’obiettivo primario: il divertimento. L’area dedicata ai bambini sarà caratterizzata da giochi interattivi mentre gli adulti potranno godere di attrazioni su misura per loro. Ma non si tratta solo di divertimento: una vasta area sarà dedicata ad una fattoria per gli animali, incoraggiando il rispetto per la natura.

Il progetto, presentato recentemente presso l’Edenlandia, porta la firma dell’architetto Livia Napolitano e sarà realizzato in due fasi. Già nella prima fase, si prevedono 200 posti di lavoro, aumentati a 400 nella fase successiva. Sarà inoltre presente un’ampia arena per spettacoli tutto l’anno, accompagnata da strutture ricettive come hotel e bungalow.

Un progetto ambizioso con numerosi partner e investitori, guidato da Vorzillo, che non ha paura di rischiare, desideroso di restituire antichi fasti ad un parco tanto legato alla comunità. Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, entusiasta del progetto, sottolinea l’impegno verso una rinascita green della città, compreso il recupero di beni confiscati ai clan come il parco urbano “Villa Zagaria”.