Come anticipato, il pagamento del Reddito di Cittadinanza (RdC) per il mese di dicembre sembra essere confermato in anticipo rispetto alla consueta data di fine mese. Le recenti dichiarazioni di Vincenzo Caridi, direttore generale dell’INPS, in un’intervista rilasciata a Repubblica, hanno fornito indicazioni preliminari sulla tempistica dei pagamenti e altre importanti informazioni. L’attenzione si è concentrata sulle famiglie che hanno ripreso a percepire il RdC dopo una pausa, specialmente quei nuclei familiari che, a seguito della sospensione dopo sette mesi di percezione, sono assistiti dai servizi sociali. Tuttavia, Caridi ha chiarito che le sue dichiarazioni sembrano riguardare un pubblico più ampio di attuali beneficiari.

Si prevede che nel mese di dicembre circa 700.000 famiglie saranno beneficiarie del RdC, tra cui circa 48.000 nuclei familiari “ripescati” dopo la sospensione, ma successivamente assistiti dai servizi sociali a causa della loro condizione di “non occupabili”.

Questa riduzione del numero di famiglie beneficiarie rispetto ai mesi precedenti non è solo attribuibile alla decisione del governo Meloni di eliminare il beneficio dopo sette mesi per alcune categorie di famiglie. Secondo Caridi, la spesa complessiva per il RdC è stata di 34 miliardi di euro, con un importo medio mensile di 540 euro per famiglia. Un picco di spesa è registrato nel 2021, ma grazie alla ripresa economica post pandemia, sempre più persone in età lavorativa hanno cessato di beneficiare del RdC.

Dopo le restrizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023, circa 190.000 famiglie hanno subito una sospensione a partire da luglio, ma 48.000 di esse sono riabilitate successivamente grazie all’intervento dei servizi sociali.

Caridi ha annunciato che a partire dal 11 dicembre l’INPS inizierà il pagamento degli arretrati per coloro che non hanno ricevuto il RdC durante la sospensione, a condizione che abbiano attivato il patto di inclusione con i servizi sociali entro il 30 novembre. Gli importi arretrati saranno seguiti, alcuni giorni dopo, dal pagamento della mensilità relativa a dicembre.