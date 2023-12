Nell’hinterland napoletano, il periodo prenatalizio è stato segnato da un allarmante aumento delle rapine ai danni degli automobilisti in transito lungo le principali vie di comunicazione. In risposta a questa recrudescenza, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo, mobilitando risorse sia in borghese che in divisa provenienti dalla Questura di Napoli e dalla Polizia Stradale.

Un episodio significativo si è verificato il 22 dicembre sulla strada statale 7quater, quando gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale hanno avvistato una Fiat Panda coinvolta in manovre rischiose, tentando di superare un furgone in transito. Sospettando che i due giovani a bordo dell’auto stessero per compiere una rapina ai danni dell’autotrasportatore, gli agenti hanno reagito prontamente.

Dopo aver intimato l’alt, è seguito un breve inseguimento che ha portato al blocco dell’auto.

L’indagine successiva ha rivelato che i due occupanti della Fiat Panda avevano appena tentato di perpetrare una rapina ai danni di un altro automobilista. Quest’ultimo, nel frattempo, stava recandosi presso la Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord per denunciare l’accaduto.

Questa serie di eventi evidenzia la tempestività e l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato nel contrastare le rapine ai danni degli automobilisti nell’area dell’hinterland napoletano. L’impiego di personale sia in borghese che in divisa ha consentito di individuare e interrompere un potenziale crimine, prevenendo ulteriori danni e garantendo la sicurezza dei viaggiatori sulla strada.

L’aumento di tali crimini durante la stagione festiva solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli automobilisti e richiama l’attenzione sulle misure necessarie per proteggere i cittadini dai rischi della criminalità stradale.