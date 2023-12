La Polizia di Stato di Napoli ha reagito prontamente all’aumento delle rapine lungo le strade dell’hinterland napoletano durante il periodo prenatalizio. In risposta a questo fenomeno preoccupante, le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di controllo, impiegando personale in borghese e in divisa sia dalla Questura di Napoli che dalla Polizia Stradale. Durante uno di questi servizi, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale sono intervenuti lungo la strada statale 7quater. Qui, hanno individuato una Fiat Panda coinvolta in manovre pericolose nel tentativo di affiancare e superare un furgone in transito. Sospettando che i due occupanti dell’auto avessero intenzioni rapinarie nei confronti dell’autotrasportatore, è scattato un inseguimento.

Dopo un breve ma teso inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare il veicolo. L’inchiesta successiva ha rivelato che i due giovani napoletani a bordo della vettura avevano appena tentato una rapina ai danni di un altro automobilista. Coincidentemente, la vittima stava già denunciando l’incidente presso la Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord al momento del loro arresto.

Entrambi i sospettati, entrambi trentenni e con precedenti penali, sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di tentata rapina e portati alla Casa Circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La risposta tempestiva delle forze dell’ordine non si limita solo all’intensificazione dei controlli sulle strade, ma comprende anche l’indagine su segnalazioni e video emergenti sui social media. Recentemente, un video condiviso su TikTok ha documentato un’aggressione rapinosa in diretta da parte di automobilisti, che sta attualmente sotto indagine.