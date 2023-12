Un video delle telecamere a circuito chiuso di un supermercato a Crispano ha ripreso un gruppo di rapinatori che, a bordo di una Jaguar, si sono introdotti nei locali tagliando con un flex la saracinesca e portando via circa 12mila euro di merce, come asserito dal proprietario. Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e al giornalista Pino Grazioli.

“Bisogna avere massima allerta nei confronti dei furti di Natale che stanno funestando Napoli e la sua provincia. Bande di rapinatori seriali approfittano delle festività per svuotare negozi e appartamenti che, in questo periodo, sono obiettivi molto redditizi. Contro questa deriva occorre rinforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio in particolare nelle ore serali e notturne. Abbiamo inviato le immagini di Crispano alle forze dell’ordine per risalire all’identità dei rapinatori, che in questo caso hanno addirittura utilizzato un’auto di lusso per compiere il loro crimine, e per verificare se non siano gli stessi che hanno compiuto reati simili in quella zona”. Queste le parole del deputato Borrelli che ha ricevuto il video della rapina.