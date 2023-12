I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli, supportati dai militari della compagnia di Napoli Poggioreale, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nola. Quest’azione è richiesta dalla Procura di Nola e riguarda due individui napoletani di 45 e 37 anni, accusati, in vari contesti, di aver perpetrato una rapina a mano armata ai danni di due persone durante un prelievo di contanti da un bancomat in via Grimaldi a Casalnuovo. I due sospettati avrebbero puntato una pistola alle vittime, sottraendo loro il denaro appena prelevato, i telefoni cellulari, le carte di credito prepagate e altri effetti personali. Successivamente, avrebbero utilizzato le carte di pagamento trafugate per fare rifornimento di carburante e scommesse in un centro scommesse.

Attraverso un’indagine coordinata dalla Procura di Nola, i Carabinieri hanno ricostruito il percorso dei rapinatori, acquisendo immagini di videosorveglianza e confrontando gli abiti ripresi dalle telecamere con quelli successivamente trovati. Le vittime, due carabinieri in licenza, hanno fornito testimonianze cruciali che hanno permesso l’identificazione dei colpevoli.

Il 45enne è anche indagato per un tentato furto in concorso con un individuo ancora da identificare, perpetrato ai danni di un uomo seduto nella sua auto. In quel contesto, avrebbe richiesto all’uomo i suoi effetti personali e, davanti al tentativo della vittima di difendersi, avrebbe reagito colpendo il vetro anteriore del veicolo con una mazza ferrata. Inoltre, per il medesimo individuo, si sta indagando per minacce perpetrate utilizzando un’arma nei confronti di un fruttivendolo.