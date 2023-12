L’altra sera una rapina sventata grazie all’intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante un servizio di controllo del territorio. L’intervento è originato da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa riguardante un furto avvenuto presso un esercizio commerciale nelle vicinanze di via Carriera Grande. I poliziotti, immediatamente allertati, si sono recati sul luogo indicato, precisamente in via Cesare Rosaroll. Lì sono stati contattati da un individuo che ha indicato un uomo come l’autore del furto perpetrato pochi istanti prima presso il suo esercizio commerciale. Il ladro avrebbe fatto irruzione nel negozio e si sarebbe impossessato del registratore di cassa, aggredendo fisicamente il denunciante.

Gli agenti si sono prontamente mossi verso l’individuato, il quale, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire, ma è prontamente bloccato e fermato. Il presunto autore, un uomo di 31 anni di nazionalità marocchina, risultante irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici in ambito di polizia, è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina.