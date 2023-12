Nel cuore di Caserta, un violento scontro tra due studentesse ha scosso la comunità locale, suscitando preoccupazione e riflessione sulla gestione dei conflitti all’interno degli istituti scolastici. L’incidente, avvenuto nell’istituto Buonarroti durante una lezione serale, ha portato al ferimento di una ragazza di 18 anni per mano di una coetanea di 17, successivamente arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Caserta, sembra che un antico dissidio tra le due giovani abbia scatenato una violenta discussione, trasformandosi rapidamente in uno scontro fisico di proporzioni inaspettate. Durante la lite, la studentessa più giovane avrebbe estratto un coltello a serramanico, ferendo la sua coetanea al collo e al torace.

La prontezza di intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 ha scongiurato conseguenze ancora più gravi per la vittima, la quale, nonostante sia ricoverata in prognosi riservata, non corre pericolo di vita. Anche la ragazza che avrebbe aggredito ha riportato delle ferite durante l’incidente.

È essenziale condurre un’indagine dettagliata per comprendere appieno le circostanze e le motivazioni dietro questo tragico episodio. L’inchiesta dovrebbe concentrarsi sulla dinamica del conflitto e sull’evolversi della lite tra le due studentesse, esaminando ogni aspetto per delineare una ricostruzione accurata dei fatti. Secondo le testimonianze raccolte pare che le due ragazze litigassero spesso.