La serenità della notte di Natale a Bari è interrotta da un drammatico episodio che ha messo in luce un atto eroico: un giovane carabiniere ha impedito un tentativo di suicidio di una donna, aggrappata al parapetto di un ponte sulla Tangenziale di Bari, rischiando la vita. L’evento, avvenuto intorno alle 20 del 25 dicembre, ha visto una giovane donna aggrappata al parapetto, con sotto di lei un abisso di 15 metri. I soccorsi sono prontamente chiamati da numerosi automobilisti in transito, giungendo sul posto i vigili del fuoco e una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri di Bari.

Nonostante i tentativi di persuasione della donna da parte dei soccorritori, che cercavano di dissuaderla dal gesto estremo, le parole non erano sufficienti a fermare la sua volontà di mettere fine alla propria vita.

Allora il coraggioso carabiniere ha deciso di intervenire con un gesto di estrema prontezza e coraggio. Si avvicinò alla donna, afferrandola con forza, mantenendo un abbraccio solido attraverso il guard rail per oltre un quarto d’ora, mentre i vigili del fuoco, posizionati sotto il ponte, riuscirono a raggiungerla con una scala, portandola infine in salvo.

Grazie alla prontezza e all’abilità del carabiniere e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, la donna è portata in salvo senza riportare ferite gravi. Nonostante ciò, è immediatamente condotta in ospedale, dove è affidata alle cure dei medici per ricevere l’assistenza necessaria.