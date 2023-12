A Seminara, nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, si è svolta una storia che va oltre l’immaginario più cupo dei romanzi gialli. Una giovane vittima di violenza sessuale trascinata in un vortice di abusi, minacce psicologiche e pressioni estreme da parte dei suoi stessi familiari per ritirare la denuncia e compromettere la giustizia. Le catene della coercizione sono spezzate solo recentemente quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, quattro individui sono arrestati dalle forze dell’ordine. Questi individui, due donne e due uomini legati alla giovane vittima, sono accusati di violenza o minaccia per costringere alla commissione di un reato e di intralcio alla giustizia, agendo in concerto tra loro.

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Palmi ha portato all’arresto dei familiari della giovane vittima, individui che, secondo gli inquirenti, hanno costantemente tentato di minare la sua collaborazione con le autorità, cercando disperatamente di farle ritrattare le sue dichiarazioni. Una storia di oppressione che ha preso forme ancora più terribili quando la vittima è spinta verso il suicidio, con continui tentativi di sminuire la sua credibilità e integrità mentale.

Questo oscuro racconto di coercizione e violenza fa eco a un altro caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze minorenni, anch’esso collegato agli arresti precedenti nell’ambito dell'”Operazione Masnada”. I collegamenti con esponenti di vertice della ‘ndrangheta, la potente organizzazione criminale calabrese, hanno gettato ulteriori ombre su questa vicenda, sollevando interrogativi su possibili pressioni esterne e interferenze nell’amministrazione della giustizia.

Le indagini sono state ampliate con perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici, al fine di trovare prove decisive e svelare ogni possibile intromissione nella testimonianza della vittima. Gli inquirenti continuano a investigare per comprendere se vi siano state ulteriori influenze che abbiano impedito alla giovane di testimoniare contro i suoi aguzzini.

Questo sconvolgente racconto va oltre la violenza sessuale. È una storia di coraggio, di una vittima che ha lottato contro le pressioni, di autorità che si battono per ristabilire la giustizia in un contesto di manipolazioni e intimidazioni.