La vigilia di Natale a Palermo oscurata da un incidente tragico che ha lasciato la comunità in stato di shock e dolore. M.G., un professore di 38 anni della facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, ha perso la vita mentre cercava di salvare il figlio in un incidente avvenuto in zona Favorita. Il tragico incidente ha avuto luogo poco prima delle 15 in via Ausonia, quando il figlio del professore, un bambino di soli 4 anni, si è pericolosamente sporto dal balcone del sesto piano di un palazzo. Nel tentativo disperato di salvare il suo bambino, M.G. è precipitato insieme al figlio, atterrando sul tetto di un ristorante grazie all’attutimento dei pannelli fonoassorbenti.

Nonostante l’impatto devastante, il bambino è incredibilmente sopravvissuto ed è prontamente soccorso dalle persone presenti sul luogo, per poi essere trasportato all’ospedale Cervello. Le prime informazioni rassicurano sulle condizioni del bambino, che non sembra aver subito gravi lesioni. La tragedia è ulteriormente amplificata dal fatto che il piccolo, vigile in ospedale, chiede costantemente del padre, mentre si affronta il difficile compito di comunicare al bambino la terribile perdita subita.

La vittima, un professore stimato presso l’Università di Palermo, aveva già vissuto un dolore profondo poco più di un anno fa, quando aveva perso la moglie.

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere le circostanze esatte di questo drammatico incidente e fornire risposte alla comunità sconvolta da questa tragedia senza precedenti.