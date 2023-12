L’attesa per l’evento tanto atteso è bruscamente interrotta: la Prefettura di Napoli ha emesso un decreto che ferma il concerto di Franco Ricciardi previsto per domani, venerdì 22 dicembre, alle 18 presso Porta Capuana. L’evento, organizzato dalla Municipalità 4 di Napoli all’interno del progetto degli Eventi Natalizi, è cancellato a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica. La decisione è presa durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michele di Bari, che ha coinvolto le forze dell’ordine, l’Assessore competente del Comune di Napoli e il Presidente della quarta Municipalità, Maria Caniglia. La motivazione principale dietro questa drastica misura è stata la potenziale criticità dovuta alle limitate dimensioni del sito e al previsto afflusso di persone e turisti, attratti dall’evento e dalla vicinanza alle festività natalizie.

La Presidente della Municipalità ha sottolineato l’impegno profuso nell’organizzazione di uno spettacolo di qualità per il territorio, ma ha accettato la decisione, riconoscendo la priorità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questa sospensione del concerto ha suscitato delusione tra coloro che attendevano con ansia l’esibizione di Franco Ricciardi, tuttavia, la sicurezza e il benessere del pubblico sono prioritari, soprattutto considerando la situazione attuale e la necessità di evitare possibili rischi.