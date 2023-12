Nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, si è verificata una tragica aggressione che ha lasciato un uomo ricoverato con una ferita insolita all’orecchio sinistro, simile all’incidente subito una volta dal pugile Tyson. Il 59enne è soccorso dai carabinieri della stazione di Capodimonte presso il Cto di Napoli, dove è ricoverato per ricevere cure mediche. La ferita riportata, consistente nella perdita di una parte dell’orecchio, causata da un’aggressione di cui è resa una prima ricostruzione, tuttavia ancora da confermare ufficialmente. Secondo i primi resoconti, sembra che l’uomo abbia avuto un alterco con un’altra persona in via Calata Capodichino. Durante la discussione, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con un pugno alla testa, seguito da un morso all’orecchio che ha causato la separazione di una porzione del padiglione auricolare.

La vittima, dopo essere stata medicata, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Al momento, i carabinieri della compagnia Stella stanno conducendo approfondite indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile di questo violento atto. Episodi di violenza come questo sono sconvolgenti e innegabilmente preoccupanti per la sicurezza della comunità. Le forze dell’ordine stanno lavorando diligentemente per individuare e portare alla giustizia l’aggressore, assicurando che situazioni simili non restino impunite.