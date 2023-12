Una violenta aggressione si è verificata nella notte scorsa ad Afragola, coinvolgendo un giovane di 24 anni residente a Caivano, già noto alle forze dell’ordine. L’incidente ha portato il giovane a essere ricoverato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, dove i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti questa mattina per indagare sull’episodio. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, il 24enne si trovava a bordo della propria auto ad Afragola quando è avvicinato da un gruppo di persone che, senza alcun apparente motivo, lo hanno brutalmente aggredito con calci e pugni. Le ragioni dietro questa aggressione rimangono al momento oscure, e le indagini sono in corso sia da parte dei carabinieri di Casoria che di quelli di Afragola per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La vittima dell’aggressione ha riportato gravi lesioni, con una diagnosi che indica una lacerazione al rene, rendendo necessario un intervento chirurgico immediato. Il giovane si trova attualmente sotto cure mediche nell’ospedale di Frattamaggiore, dove i medici stanno lavorando per garantire le cure necessarie al suo recupero.

Le autorità competenti stanno analizzando attentamente le circostanze dell’aggressione, cercando testimoni e raccogliendo qualsiasi possibile prova per identificare e perseguire i responsabili di questo atto di violenza ingiustificata. L’episodio ha destato preoccupazione e sconcerto nella comunità locale, che chiede giustizia e un rapido riscontro delle indagini per portare alla luce la verità su quanto accaduto.