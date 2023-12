Una scena crudele e scioccante ha scosso la comunità di Eboli, Salerno, dopo che un video di maltrattamento nei confronti di un gattino è finito pubblicato online. Nel filmato, due individui avvicinano l’animale in modo apparentemente innocuo, ma la situazione prende una piega tragica quando uno dei due uomini colpisce il gattino con un calcio sotto la pancia, facendolo roteare in aria. Il deputato Francesco Emilio Borrelli è intervenuto immediatamente, segnalando l’incidente alle forze dell’ordine e condividendo il video su Facebook. La sua reazione è di indignazione e disprezzo verso l’atto crudele perpetrato ai danni dell’innocente animale. Borrelli ha sottolineato come questo gesto insensibile richiami alla memoria un altro caso orribile, quello di Leone, un gatto che era finito scuoiato vivo da un criminale a Nocera.

In un commento su Facebook, Borrelli ha espresso il suo profondo disappunto: “La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato in strada a Nocera, pochi chilometri da Eboli, scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti.” Ha continuato a sottolineare la mancanza di pietà dimostrata dai responsabili dell’aggressione al gattino, esprimendo la speranza che i colpevoli siano identificati e puniti per il loro comportamento spietato.

Questo atto di crudeltà nei confronti di un essere indifeso ha suscitato indignazione e sdegno sul web e nella comunità locale. Il video è stato inviato alle autorità competenti affinché si possa identificare non solo l’autore materiale dell’aggressione, ma anche coloro che potrebbero aver partecipato o assistito passivamente all’atto violento.

La speranza è che la diffusione del video e l’indignazione della comunità portino all’identificazione e alla punizione dei responsabili di questo gesto crudele. L’importanza di affrontare questi atti di crudeltà contro gli animali è cruciale per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli esseri viventi.