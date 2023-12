Rinchiude in casa la sua compagna e la picchia, per poi scagliarsi anche contro i carabinieri intervenuti. E’ successo a Rotondi, in provincia di Avellino, dove un 31enne è arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando, a seguito di una segnalazione giunta al 112, la Centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino ha disposto l’invio di due pattuglie a Rotondi, dove erano segnalate delle urla provenienti da un’abitazione. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che un uomo si era rinchiuso in casa impedendo ai militari di entrare e di accertarsi delle condizioni della donna, fatta presumibilmente oggetto di violenze.

Quest’ultima, approfittando di un momento di distrazione del convivente, è riuscita ad aprire la porta e l’uomo, vista la presenza dei Carabinieri, si è subito scagliato contro questi ultimi. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo, che è riuscito a colpire un carabiniere in maniera non grave. Il 31enne è quindi arrestato e portato al carcere di Bellizzi Irpino. La donna è trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Rummo di Benevento per le cure del caso.