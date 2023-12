Reflui industriali immessi nell’ambiente senza preventivi trattamenti: sequestrato un autolavaggio. È accaduto a Poggiomarino (Napoli). Ad eseguire l’intervento sono stati i carabinieri forestali del gruppo di Napoli e i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle fonti di inquinamento del suolo e del sottosuolo nella zona del fiume Sarno. Le forze dell’ordine hanno in particolare effettuato il controllo presso l’impianto al seguito del quale è accertato come, dopo il lavaggio delle autovetture, il refluo industriale era convogliato in vasche senza che subisse alcun tipo di trattamento depurativo e senza una documentazione che attestasse il regolare svuotamento da parte di una ditta specializzata.

Per questo motivo, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell’autolavaggio, il cui titolare, un 50enne di San Giuseppe Vesuviano, è denunciato per le accusa di gestione illecita di rifiuti liquidi industriali.