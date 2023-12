“Giuseppe e Rocco erano due fratelli molto diversi l’ uno dall’altro, ma entrambi fortemente sensibili, umani, altruisti. Legati da un amore senza precedenti”. Questa è la descrizione che la A.S.D Giuseppe e Rocco, l’associazione nata con l’ intento di ricordare i fratelli che ci hanno lasciato prematuramente, ha scelto per raccontare di loro. La frase e l’ immagine dei due giovanissimi abbracciati campeggiava ieri mattina fuori al Cinema Eliseo dove si è tenuto il convegno sullo sport e sulla prevenzione, un prologo teorico della due giorni che Poggiomarino sta vivendo. Tra i relatori esperti di sport come Carlo Alvino; di salute come i cardiologi Miranda, padre e figlio; di politica, come l’ amministrazione comunale, città metropolitana e regione.

Tutti presenti anche e soprattutto come amici della famiglia Perrino . “Sono presente stamattina assieme alla mia squadra di governo locale per dimostrare la vicinanza delle istituzioni ad iniziative che, prima di ogni altra cosa, meritano di essere supportate. Ma lasciatemi dire che sono qui in veste di amico di Giuseppe e Rocco che ci lasciano una eredità di fratellanza che dobbiamo portare avanti ed il modo migliore per ricordarli è dare senso alle loro giovani vite, facendo prevenzione, imparando da quanto accaduto” ha affermato al convegno il primo cittadino Maurizio Falanga.

Sulla stessa linea di pensiero il consigliere metropolitano Felice Sorrentino che ha ribadito “l’importanza della missione che Poggiomarino attraverso l’ associazione A.D.S Giuseppe e Rocco vuole perseguire. Sono personalmente contento che città metropolitana abbia deciso di finanziare una iniziativa così lodevole, volta a sensibilizzare la cittadinanza attraverso una campagna di prevenzione” afferma Sorrentino annunciando gli appuntamenti di domani, durante i quali sarà possibile effettuare controlli e screening gratuiti.

A manifestare vicinanza politica ma soprattutto umana anche il consigliere regionale Giovanni Mensorio, amico fin dalla prima ora dell’ associazione dedicata ai fratelli Perrino: “Ho abbracciato da subito la storia dei fratelli Perrino che ho voluto conoscere attraverso gli occhi e le parole della loro mamma e del loro papà, mi sento parte integrante dell’ associazione e non farò mai mancare il mio supporto ed il mio affetto sincero a tutti i giovani che investono il loro tempo per iniziative lodevoli come quelle di stamattina e di domani. Prevenire è un atto d’amore. Non dimentichiamolo”.

La chiusura del convegno nutriente e significativo è stata affidata al vicepresidente dell’ associazione, Giovanni Nappo, cugino di Giuseppe e Rocco che ha portato sul palco la sensibilità e gioia di vivere dei cugini: “Devo il mio impegno a loro, ai miei cugini, che sono la bussola di ogni iniziativa messa in campo dall’ associazione. Vi invito a seguirci e soprattutto ad approfittare delle possibilità di controlli gratuiti che oggi metteremo in campo qui, nel paese tanto amato da Rocco e Giuseppe”.