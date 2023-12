Grande coinvolgimento da parte degli studenti dell’ Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci per la seconda edizione del convegno sulla Sicurezza pirotecnica. È stata la consigliera Maria Vastola a curare la rassegna dedicata alla sicurezza domestica nella gestione dei servizi energetici di Luce, Acqua e Gas ed alla sicurezza ed alla gestione dei giochi pirotecnici.

Presenti le forze dell’ordine, la Misericordia, l’amministrazione comunale ed il corpo docente. Tra i relatori il Colonnello del Genio Aeronautico, Enzo Musardo, perito balistico forense che ha esposto ai ragazzi le norme prudenziali nell’ uso dei servizi energetici in casa ed ha esaminato il decalogo per l’uso sicuro dei giochi pirotecnici; il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga che ha spiegato l’importanza del ruolo nell’ Istituzioni per offrire informazione e protezione ai cittadini, il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Garozzo, il quale ha scomodato fatti di cronaca per invitare i ragazzi a fare prevenzione; la Preside dell’ Istituto Antonella Luisa La Pietra sempre disponibile ad abbracciare e fare sue le iniziative dell’ amministrazione comunale.

L’assessore alla Sicurezza, Antonio Palmieri, ha ringraziato il suo predecessore, Raffaele Gragnaniello, poliziotto in pensione che lo scorso anno portava a Poggiomarino per la prima volta il progetto ” Controllo del Vicinato”. “Quando si tratta di sensibilizzare gli alunni delle scuole di Poggiomarino su tematiche di vitale importanza, quando si tratta di fare giusta informazione al fine di prevenire danni per se stessi e per la comunità, adoperarmi è doveroso. Ringrazio tutti i presenti, la Preside della Da Vinci ma soprattutto i ragazzi che con attenzione ci motivano a fare sempre meglio e a continuare a lavorare per la comunità. Sono stati distribuiti per tutte le classi i vademecum per le regole da rispettare in merito. So che tutti gli alunni hanno portato a casa la lezione appresa. E se è servita a salvare le festività anche di un solo ragazzo, non abbiamo lavorato invano” spiega la consigliera Maria Vastola che anche l’anno scorso curava nei minimi dettagli il convegno.

“Mi preme sottolineare la disponibilità e la presenza sul territorio di noi amministratori, spesso quando si è giovanissimi non si è consapevoli dei rischi che si nascondono anche dietro un momento di divertimento, io non mi stancherò mai di dire ai ragazzi che se hanno dubbi o qualcosa da chiedere sulla sicurezza in genere devono ricordarsi che il comune è la loro casa, che noi siamo a disposizione e che saremo presenti assieme alla famiglia ed alla scuola per la loro crescita” afferma l’ assessore alla Sicurezza, Antonio Palmieri.

“Noi siamo una squadra che lavora per la comunità, in primis per i giovani. E lo facciamo sempre tutti insieme. Ecco perchè promuoverò ogni giorno l’importanza del “fare rete”, collaborare con le scuole, con le forze dell’ordine, con i volontari delle associazioni, solo così si raggiungono obiettivi importanti. Ieri mattina abbiamo ottenuto l’attenzione di molti ragazzi, lavorando di squadra. Credo che sia la ricetta vincente” chiosa il sindaco Maurizio Falanga.