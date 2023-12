L’avvicinarsi delle festività natalizie non porta solo l’atmosfera festosa, ma anche una serie di bonus e aiuti economici che coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori e famiglie. Ecco una panoramica di cosa aspettarsi e chi potrebbe beneficiarne.

Bonus Una Tantum per Dipendenti Ministeriali, Medici e Scuola

Il bonus una tantum sarà destinato ai dipendenti ministeriali, medici e al comparto scuola. Questo conguaglio coprirà il periodo senza rinnovo contrattuale. Le cifre varieranno:

Operatori ministeriali: +709 euro

Direttori ministeriali: +1.940 euro

Dirigenti medici: +1.516 euro

Infermieri: +1.118 euro

Per gli insegnanti, la somma varierà in base a diversi fattori, ma in media si stima un aumento di circa 1300 euro.

Bonus Tredicesima: Chi ne Ha Diritto

A partire dal 15 dicembre, i dipendenti statali riceveranno la tredicesima mensilità. Questo importo aggiuntivo corrisponde a uno stipendio aggiuntivo, calcolato dividendo lo stipendio base per 12 e moltiplicandolo per i mesi lavorati durante l’anno.

Bonus Spesa: Cosa Aspettarsi e Chi ne Beneficerà

Il governo Meloni si impegna a sostenere le spese delle famiglie italiane attraverso una card prepagata, caricata con il bonus spesa. I beneficiari verranno selezionati automaticamente dall’Inps e contattati per ricevere il bonus, ma è necessario soddisfare alcuni requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Iscritti all’anagrafe residente

Famiglie di almeno tre membri

Non beneficiari di altre forme di accrediti, come la Naspi

Il bonus spesa sarà caricato su una carta prepagata con un importo di 382,50 euro, destinato all’acquisto di beni alimentari presso i negozi convenzionati.