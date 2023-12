Un’altra tragica perdita a Fuorigrotta, dove un incidente stradale ha portato alla morte di Vincenzo Maglione, noto come Ciccio, di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Maglione stava guidando la sua motocicletta lungo via Arlotta in direzione da via Nino Bixio a via Leopardi. Per cause ancora da determinare, ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente contro una Fiat Punto parcheggiata. L’impatto è devastante, sbalzando Maglione dalla moto e causandogli gravi ferite. Soccorso prontamente da un’ambulanza del 118, è trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, ma purtroppo, a causa delle lesioni riportate, ha perso la vita poco dopo il ricovero.

L’incidente ha provocato la chiusura della strada per due ore, permettendo agli agenti della Polizia Locale di raccogliere le prove necessarie per l’indagine in corso al fine di comprendere la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Purtroppo, Fuorigrotta ha visto altri episodi tragici nel recente passato. A novembre, uno scontro frontale tra due auto, guidate da due donne di 27 e 47 anni, si è verificato in via Cavalleggeri d’Aosta. La giovane al volante di una Smart è rimasta gravemente ferita e, nonostante le dimissioni dall’ospedale, deve affrontare un lungo e faticoso percorso di riabilitazione.