L’inizio del nuovo anno porta con sé l’annuncio delle prime date dei pagamenti da parte dell’INPS per gennaio 2024, introducendo anche novità per coloro che hanno precedentemente beneficiato del Reddito di Cittadinanza e anticipando l’arrivo dell’Assegno di Inclusione.

Pensioni – Gennaio 2024:

L’INPS darà infatti avvio ai pagamenti delle pensioni a partire dal 3 gennaio 2024, con un’organizzazione specifica per il ritiro presso gli uffici postali di Poste Italiane. La distribuzione dei pagamenti segue un criterio basato sull’ordine alfabetico dei cognomi dei pensionati:

3 gennaio: dalle A alla C

4 gennaio: dalla D alla K

5 gennaio: dalla L alla P

7 gennaio (solo mattina): dalla Q alla Z

Per i titolari di Libretto di Risparmio, PostePay Evolution o Conto BancoPosta, l’accredito avverrà a partire dal 3 gennaio 2024.

Assegno di Inclusione – Anticipazioni per Gennaio 2024:

Il primo pagamento dell’Assegno di Inclusione è previsto a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) da parte del richiedente, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Un’eccezione è fatta per i PAD nucleo sottoscritti entro il 31 gennaio 2024: per questi casi, l’erogazione dell’importo spettante avrà inizio proprio da gennaio, in seguito a verifica positiva dei requisiti.

Inoltre, in via eccezionale, per le richieste con PAD del nucleo sottoscritte entro gennaio 2024, l’erogazione dell’importo dovuto sarà riconosciuta con decorrenza dal medesimo mese, sempre previa verifica dei requisiti.

Altri Pagamenti – Gennaio 2024:

La Naspi, l’indennità di disoccupazione, inizia la sua erogazione nella seconda metà di gennaio 2024. Le date variano in base alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio.

L’assegno unico universale, destinato ai figli a carico, sarà accreditato tra la seconda e la terza settimana di gennaio per coloro che hanno presentato la richiesta da gennaio a febbraio 2023. Per chi ha fatto richiesta entro il 31 dicembre 2023, l’accredito avverrà nell’ultima settimana del mese.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) verrà pagato il 15 gennaio per le domande pervenute a dicembre e il 27 gennaio per quelle pervenute dal 1° al 15 gennaio.