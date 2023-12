Il cedolino della pensione, un documento accessibile online, costituisce un riferimento essenziale per i pensionati, fornendo informazioni sull’importo mensile erogato dall’INPS e sulle variazioni che possono influenzare tale importo.

Ecco un riassunto delle principali informazioni presenti nel cedolino della pensione di gennaio 2024:

Data di Pagamento

Valuta: 3 gennaio

Rivalutazione Definitiva per l’Anno 2023

Aumento di perequazione automatica: 8,1% (determinato definitivamente)

Conguaglio applicato a dicembre 2023: 0,8%

Rinnovo delle Pensioni, Prestazioni Assistenziali e Accompagnamento alla Pensione per il 2024

Rinnovo delle pensioni per il 2024 effettuato.

Indice provvisorio di rivalutazione per il 2024: 5,4%

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione non vengono rivalutate.

Trattenute Fiscali

Ricalcolo a consuntivo delle trattenute erariali relative al 2023 (IRPEF, addizionali regionali e comunali).

Differenze a debito saranno recuperate su rate di gennaio e febbraio 2024 in caso di trattenute inferiori al dovuto.

Per pensionati con importo annuo fino a 18.000 euro, la rateazione può estendersi fino a novembre.

Trattenute Fiscali per il 2024

A partire dal rateo di gennaio, trattenute mensili per IRPEF, addizionali regionali e comunali relative al 2023.

Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

Prestazioni Non Soggette a Trattenute Fiscali

Invalidità civile, pensioni o assegni sociali e prestazioni detassate per specifici motivi non subiscono trattenute fiscali.