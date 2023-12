Il via libera definitivo alla manovra economica 2024 è raggiunto ieri alla Camera, confermando le misure adottate dopo l’approvazione in Senato. La nuova manovra include una serie di modifiche e conferme riguardanti vari bonus e agevolazioni, influenzando direttamente diverse categorie di cittadini.

Bonus Asilo Nido e Sostegno alle Madri Lavoratrici

Tra le misure riconfermate e rafforzate, spicca il bonus asilo nido, potenziato per favorire i nuclei familiari con figli minori di 10 anni e un ISEE fino a 40.000 euro. L’aggiunta di 2.100 euro per la nascita di un figlio porterà il beneficio massimo a 3.600 euro.

Inoltre, circa 800.000 lavoratrici madri potranno usufruire, non solo nel 2024, ma anche nei due anni successivi, di una decontribuzione extra, garantendo loro un vantaggio retributivo fino a 1.700 euro netti all’anno.

Carta Spesa ‘Dedicata a te’

La legge di Bilancio ha stanziato 600 milioni di euro per il fondo della social card ‘Dedicata a te’. Questa carta permette l’acquisto non solo di beni di prima necessità ma anche di carburanti o abbonamenti ai trasporti locali. La soglia di accesso al bonus trasporti è ridotta, riservando il contributo da 60 euro ai beneficiari della card con ISEE fino a 15.000 euro (rispetto ai precedenti 20.000 euro).

Superbonus Edilizio e Altre Agevolazioni

Il Superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico sarà confermato anche nel 2024, sebbene con una percentuale ridotta al 70%. Una sanatoria permetterà di evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Alcune agevolazioni, come il bonus mobili e il bonus cultura, hanno subito modifiche o sono stati sostituiti. Il bonus mobili ora prevede una detrazione del 50% su una spesa massima ridotta da 8.000 a 5.000 euro.

Altre Misure e Proroghe

Misure come il bonus psicologo sono state raddoppiate per quest’anno, offrendo un contributo fino a 50 euro per seduta di psicoterapia grazie a un finanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro.

Tuttavia, alcune agevolazioni, come il bonus occhiali e il bonus acqua potabile, non vedranno un prolungamento per il prossimo anno. Anche il bonus mutui under 36 non è stato rinnovato, ma è stato esteso fino al 31 dicembre 2024 il bonus mutuo giovani per chi ha meno di 36 anni e un ISEE inferiore ai 40.000 euro.

La manovra del governo Meloni ha suscitato dibattiti e reazioni contrastanti, ma ha delineato chiaramente l’intento di sostenere specifiche fasce della popolazione attraverso incentivi e agevolazioni mirate.