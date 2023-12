Un caso delicato ha scosso la provincia di Brindisi, dove una donna di 34 anni è stata indagata per interruzione colposa di gravidanza dopo aver partorito una bambina prematura, poi deceduta, a Cisternino. L’indagine è in corso per comprendere i dettagli di questo tragico evento. La donna si trova ancora ricoverata all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è stata portata d’urgenza a causa di complicazioni post parto. I carabinieri della stazione di Cisternino e della Compagnia di Fasano stanno conducendo indagini approfondite, ascoltando la madre, i familiari stretti e il fidanzato.

Nessuno sembra essere a conoscenza della gravidanza, né la stessa donna, né il fidanzato o i genitori con cui viveva. La donna, ancora ricoverata, ha dichiarato ai militari di non essersi accorta dello stato di gravidanza. L’indagine si concentra sull’interruzione colposa di gravidanza, cercando di determinare se vi siano responsabilità legate a questo tragico evento. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le circostanze che hanno portato al parto prematuro e alla morte della neonata.