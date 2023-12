Nel magico mondo dei dolci natalizi, dove la tradizione si fonde con l’innovazione, c’è un re indiscusso: Emilio Ambrosio di San Gennarello a Ottaviano. Conosciuto come “Il Re delle Sfogliatelle”, ha conquistato il cuore e il palato di molti con il suo panettone, vincitore del Trofeo Tradizione nell’Innovazione. Ambrosio è celebrato per le sue creazioni uniche, che armonizzano sapori tradizionali con una sferzata di innovazione, quasi gourmet per la pasticceria. Il suo panettone, una vera e propria prelibatezza, ha già raggiunto livelli di popolarità inarrivabili.

Quest’anno, l’edizione limitata include una varietà al profumo di limone, un’aggiunta determinante per il trionfo nella competizione tra pasticceri. Ma le sorprese non finiscono qui. Tra le altre varianti proposte dal pluripremiato Ambrosio, troviamo l’albicocca Pellecchiella del Vesuvio, il classico Milanese con uvetta e canditi, pera e cioccolato, Mela Annurca e Cannella, Zabaione, Caffè, White Chocolate, Cappuccino, Pistacchio, Limoncello, Fichi-Noci e Cioccolato, e infine Fichi del Cilento.

Questo vasto assortimento offerto dal “Re delle Sfogliatelle” non fa che confermare la sua maestria nell’arte della pasticceria. Ambrosio non si è limitato al panettone; nel corso del tempo ha creato una serie di versioni di successo della sfogliatella napoletana, partendo dalla classica e spingendosi verso ricette straordinariamente speciali, fino alla scoperta di nuovi gusti che esaltano i sapori tradizionali.

Non è la prima volta che Ambrosio è premiato per i suoi capolavori dolciari; i trofei per il panettone si aggiungono a quelli già conquistati per la pastiera e la colomba pasquale. Nel suo laboratorio, continua a preparare una vasta gamma di prelibatezze, ognuna unica nel gusto e nell’inconfondibile fragranza.