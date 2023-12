La Asl di Salerno ha recentemente aggiudicato importanti acquisti per il potenziamento delle attrezzature mediche, destinati all’allestimento di un blocco operatorio all’avanguardia presso il Presidio Ospedaliero di Nocera e altri presidi aziendali. Tra le apparecchiature acquistate spiccano strumentazioni all’avanguardia come una colonna laparoscopica, un ventilatore polmonare neonatale e da trasporto, un elettrobisturi, e altre attrezzature innovative.

Tuttavia, l’acquisto più significativo è stato il sistema di robotizzazione per la chirurgia endoscopica di ultima generazione, con l’acquisizione del robot Da Vinci. Questo sistema rappresenta un passo avanti significativo per l’azienda, poiché consente di ottimizzare le cure offerte e di inaugurare il primo robot chirurgico pubblico aziendale.

Il robot Da Vinci è una piattaforma altamente avanzata per la chirurgia mininvasiva, con applicazioni in diverse specialità, dalla urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica alla chirurgia generale. Il direttore generale, Gennaro Sosto, ha sottolineato che l’introduzione diffusa della robotica offre all’Asl Salerno l’opportunità di ridurre la mobilità passiva intra ed extraregionale, garantendo cure più tempestive, meno invasive e più sicure per i cittadini della provincia di Salerno.

Sosto ha evidenziato come questa strategia sia frutto di una programmazione attenta e orientata all’acquisizione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. L’obiettivo è quello di accrescere le competenze locali, consentendo ai professionisti di utilizzare tecniche moderne e innovative per migliorare la qualità delle cure offerte.

Il sistema di robotizzazione per la chirurgia endoscopica amplia notevolmente le possibilità di trattamento per una vasta gamma di patologie, offrendo vantaggi clinici e organizzativi. Questa tecnologia mininvasiva e conservativa, con la sua ridotta degenza ospedaliera e tempi di recupero post-operatorio migliorati, posiziona il Dipartimento aziendale tra i pionieri nell’adozione di questa metodica all’avanguardia.