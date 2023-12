Un notevole traguardo medico raggiunto a Verona, dove un operaio che aveva subito la perdita di entrambe le mani in un tragico incidente sul lavoro ha recuperato la funzionalità grazie a un intervento chirurgico senza precedenti presso il centro di chirurgia della mano dell’ospedale della città. L’équipe medica ha portato a termine un’incredibile procedura di reimpianto simultaneo delle due mani amputate con un successo senza precedenti. Due squadre di chirurghi hanno lavorato simultaneamente, eseguendo l’intervento su ciascun lato. Le mani amputate sono conservate in una sacca speciale, mantenute in condizioni ottimali grazie al ghiaccio, un metodo di conservazione simile a quello utilizzato per il trasporto degli organi destinati al trapianto.

L’operazione, condotta con maestria e precisione, rappresenta un autentico exploit medico: fino a quel momento, solamente quattro casi simili erano descritti nella letteratura medica a livello mondiale.

Il team medico, guidato da Massimo Corain, ha reso possibile questa impresa straordinaria, la quinta nel mondo e la prima nella regione del Veneto. L’esito positivo dell’intervento è reso possibile grazie all’organizzazione e alla prontezza del Trauma Center regionale, che ha garantito un intervento immediato e altamente specializzato.

L’operazione, eseguita con successo un mese fa, è stata resa pubblica solo dopo il congedo del paziente. Questo eccezionale risultato rappresenta un passo avanti significativo nel campo della chirurgia della mano, aprendo nuove prospettive per coloro che affrontano gravi incidenti che comportano la perdita di parti vitali del corpo.

La straordinaria riuscita di questa complessa operazione chirurgica offre una nuova speranza non solo per il singolo paziente coinvolto, ma anche per la comunità medica, dimostrando la possibilità di recuperare una qualità di vita significativa anche dopo incidenti così devastanti.