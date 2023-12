Una tragedia ha scosso la comunità lavorativa nella Variante di Valico della A1, precisamente a Pian del Voglio nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, quando un tragico incidente si è verificato durante i lavori di scavo. Un operaio cinquantenne, originario di Caserta e impiegato da una ditta casertana per la posa di tubature, ha perso la vita in seguito al cedimento del terreno mentre si trovava all’interno di una trincea profonda circa 3 metri. Secondo quanto riportato dai carabinieri di Vergato, il gruppo di operai stava conducendo lavori di scavo per inserire tubature nella zona quando, improvvisamente, il terreno ha ceduto, seppellendo l’uomo. I suoi colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme e hanno tentato disperatamente di liberarlo, ma i loro sforzi sono stati purtroppo vani.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto di un’unità specializzata e l’ausilio dell’elicottero del reparto volo, per estrarre l’operaio dalla trincea.

Le indagini sull’incidente sono ora in corso, affidate ai carabinieri e alla Medicina del Lavoro, al fine di comprendere appieno le cause e circostanze che hanno portato a questa tragedia sul luogo di lavoro.

La società coinvolta nelle operazioni, Ap Costruzioni del consorzio Krea, ha espresso profondo cordoglio per la perdita dell’operaio, manifestando piena solidarietà alla famiglia colpita dal lutto. La società ha dichiarato di collaborare attivamente con le autorità competenti, fornendo ogni dettaglio e informazione necessaria per una corretta ricostruzione dell’accaduto.