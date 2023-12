Il 2024 si prospetta come un anno di importanti novità e conferme per quanto riguarda i bonus, gli incentivi e le agevolazioni rivolti ai cittadini e alle imprese in Italia. L’elenco dei benefici previsti è infatti estremamente vasto e variegato, offrendo una serie di misure studiate per andare incontro alle diverse esigenze della società italiana.

Tra i bonus più significativi che prenderanno il via nel prossimo anno, spiccano alcune misure chiave:

Bonus Assunzioni ADI e SFL: Questo incentivo, legato all’Assegno di inclusione (ADI) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), sostituirà il Reddito di Cittadinanza, offrendo esenzioni contributive per le assunzioni di percettori di ADI o SFL.

Carta della Cultura e del Merito: La nuova Carta Cultura e la Carta del Merito prenderanno il posto del bonus cultura per i neo diciottenni, offrendo nuove opportunità nel campo culturale e formativo.

Bonus Rottamazione TV: Un incentivo per chi acquista un nuovo televisore e smaltisce correttamente quello obsoleto, sostenendo il settore delle telecomunicazioni.

Bonus Acquisto Case Green: Un incentivo legato all’acquisto di abitazioni a basso impatto ambientale, offrendo una detrazione IVA del 50%.

Assunzioni Lavoratori Autistici: Un sostegno per le imprese che assumono giovani o adulti con disturbi dello spettro autistico, offrendo esenzioni fiscali e incentivi previdenziali.

Bonus Casalinghe: Un finanziamento dedicato alla formazione gratuita, soprattutto rivolto alle donne impegnate nelle attività domestiche.

Bonus Assunzioni Disabili Under 35 e NEET Under 30: Incentivi infatti mirati a favorire l’inserimento lavorativo di giovani disabili e NEET, con esenzioni fiscali e contributi alle aziende.

Studenti Universitari Fuori Sede e Assegno Sociale: Incentivi quindi destinati agli studenti universitari lontani da casa e l’Assegno Sociale, rivolto alle persone più bisognose.

Ma non finisce qui. Una serie di bonus già attivi verranno prorogati per il 2024, con alcune modifiche e integrazioni. Tra questi:

Superbonus: Un incentivo per le ristrutturazioni edilizie, che vedrà una riduzione delle aliquote e la possibile introduzione di nuove tipologie di Superbonus.

Bonus Mobili e Barriere Architettoniche: Incentivi legati all’acquisto di mobili ed eliminazione delle barriere architettoniche, con detrazioni fiscali e agevolazioni.

Ecobonus Casa e Sismabonus: Incentivi per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici.

Bonus Ricerca e Sviluppo per il Sud e Dipendenti Pubblici: Agevolazioni legate agli investimenti in innovazione e al bonus per i dipendenti del settore pubblico.

Verde e Ristrutturazione: Incentivi per le sistemazioni a verde e i lavori di ristrutturazione, promuovendo interventi eco-sostenibili.

Bonus Asili Nido e Lavoratori Part Time Verticali: Sostegno per le famiglie con figli in età prescolare e per i lavoratori con contratti part-time.

Cinema, Trasporti, Famiglie e Imprese che Tornano in Italia: Incentivi legati al mondo del cinema, dei trasporti, al sostegno alle famiglie e alle imprese che rientrano nel territorio italiano.

Bonus Asili Nido e Tasse: Sostegno alle rette degli asili nido e alle modifiche fiscali per le tasse.

Questo elenco, seppur dettagliato, potrebbe subire ulteriori aggiornamenti o modifiche con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2024.