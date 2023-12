Il Comune di Castellammare di Stabia ha annunciato la convocazione della conferenza dei servizi decisoria, pianificata per il prossimo 16 gennaio 2024 a Napoli. Questo incontro è indetto dalla Regione Campania al fine di stipulare l’Accordo di Programma volto alla realizzazione del “Nuovo Ospedale di Castellammare di Stabia” nell’area delle “Nuove Terme”. Secondo quanto dichiarato dal Comune, l’Accordo di Programma è necessario per adattare urbanisticamente e territorialmente le aree coinvolte nel progetto ospedaliero. La Deliberazione Commissariale n. 211/2023 del 5 ottobre 2023, espressa con i poteri del Consiglio Comunale, ha già espresso parere favorevole a tutte le attività finalizzate a ottenere l’adeguatezza urbanistica, tramite una variante allo strumento urbanistico comunale, per la concretizzazione del nuovo ospedale.

Questo Accordo di Programma è considerato essenziale a causa della complessità e dell’importanza strategica del progetto. Si tratta di un’opera di interesse generale che influisce significativamente sulla tutela della salute e sulle ricadute socio-economiche su tutti i territori interessati. Di conseguenza, è richiesta un’azione integrata e coordinata tra la Regione Campania e gli Enti coinvolti per garantire l’efficacia e la correttezza di questo intervento di grande rilevanza.