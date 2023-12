L’attuale panorama lavorativo italiano, caratterizzato da una crescente disoccupazione e un notevole numero di persone inattive, ha portato all’attenzione l’emergenza rappresentata dai NEET, giovani tra i 15 e i 34 anni che non sono impegnati né nello studio, né in corsi di formazione o nella ricerca di lavoro. Secondo il rapporto di ActionAid e CGIL, questa categoria è particolarmente numerosa nel Paese.

In risposta a questa situazione critica, il recente Decreto Lavoro 2023 ha introdotto un nuovo incentivo mirato a questo gruppo: il Bonus Assunzioni NEET under 30.

Chi può beneficiare del Bonus?

Il Bonus Assunzione NEET under 30 è rivolto ai giovani inattivi, inclusi coloro che non seguono percorsi di studio o formazione, con età compresa tra i 15 e i 34 anni e senza occupazione.

Obiettivo del Bonus

Questo incentivo è progettato per stimolare l’occupazione giovanile, offrendo un sostegno finanziario alle aziende private che assumono questi giovani. Il Bonus è destinato a chi assume personale con contratti a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante, offrendo un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda per un periodo di 12 mesi.

Come ottenere il Bonus

I datori di lavoro interessati devono presentare la domanda telematica all’INPS, indicando la loro intenzione di assumere giovani NEET under 30. L’INPS risponderà entro 5 giorni confermando la disponibilità delle risorse.

Una volta ottenuta l’approvazione, il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto con il giovane NEET, che deve essere a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. Successivamente, entro ulteriori 7 giorni, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, tramite procedura telematica, la sottoscrizione del contratto.

Tempestività è essenziale

È fondamentale rispettare i termini indicati, altrimenti si perderà il diritto al beneficio.

Un’opportunità per tutti

Il Bonus Assunzioni NEET under 30 rappresenta un’opportunità per le aziende desiderose di assumere giovani talentuosi, offrendo loro la possibilità di guadagnare esperienza nel mondo del lavoro e avviare la propria carriera professionale.