Il Bonus Asilo Nido rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie a reddito medio-basso, offrendo un rimborso sulle rette scolastiche per le strutture destinate alla cura dei più piccoli. Anche nel 2024, il governo conferma la proroga di questo beneficio, fornendo un’opportunità preziosa per molte famiglie.

Come Presentare la Domanda

Per accedere al bonus, è necessario inoltrare la richiesta direttamente all’INPS. La procedura inizia con la prenotazione e continua con la presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute per ottenere il rimborso previsto. La scadenza per la richiesta è il 31 dicembre, mentre la documentazione deve essere presentata entro metà dell’anno successivo, come ad esempio il 31 luglio 2024 per l’anno 2023.

Quali Sono le Somme Assegnate?

Le somme assegnate variano in base all’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare:

Fino a 25.000 euro di ISEE: 3.000 euro (equivalenti a 272,70 euro per 11 mensilità)

Da 25.001 a 40.000 euro di ISEE: 2.500 euro (equivalenti a 227,20 euro per 11 mensilità)

Oltre i 40.000 euro di ISEE: 1.500 euro (equivalenti a 136,30 euro per 11 mensilità)

Novità per il 2024

Secondo la proposta di Legge di Bilancio, l’importo massimo del bonus sale a 3.600 euro per specifici casi:

Richiesta per un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024

Presenza di almeno un altro figlio nel nucleo familiare con meno di 10 anni

ISEE non superiore a 40.000 euro

Procedura di Domanda

Il genitore responsabile del pagamento delle rette può presentare la domanda direttamente online sul sito ufficiale dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS. La procedura richiede l’inserimento di dati riguardanti:

Informazioni personali

Dettagli sull’asilo nido e la frequenza

Modalità di pagamento

Dichiarazione di responsabilità

Riepilogo e invio della domanda

Durante la prenotazione delle risorse, è necessario fornire non solo i dettagli del bambino iscritto al nido, ma anche informazioni specifiche sulla struttura stessa. È fondamentale specificare se l’asilo nido è pubblico o privato autorizzato, fornendo dettagli aggiuntivi nel secondo caso.