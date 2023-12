Il 2024 si apre con una serie di bonus a disposizione delle famiglie italiane, ma accedervi richiederà un elemento cruciale: l’ISEE, l’Indicatore della situazione economica equivalente. Questo strumento misura la situazione finanziaria delle famiglie e diventa essenziale per richiedere vari sostegni statali.

La Valutazione dell’ISEE

L’ISEE deve essere aggiornato all’inizio di ogni anno e conserva la sua validità fino alla fine dello stesso. Tuttavia, se non viene rinnovato, perde la sua efficacia, privando le famiglie dell’accesso ai benefici disponibili.

I Bonus Collegati all’ISEE nel 2024

1. Bonus Affitti

Il bonus affitti, a livello comunale, varia nelle sue specifiche. Oltre all’ISEE, saranno necessari ulteriori requisiti, consultabili sui siti istituzionali dei rispettivi Comuni in occasione della pubblicazione dei bandi.

2. Bonus Asilo Nido 2024

Riservato alle famiglie con figli, questo bonus può arrivare fino a 3.600 euro per ogni figlio a partire dal secondo. Tuttavia, è vincolato alla presenza di un altro minore sotto i 10 anni nel nucleo familiare, con ISEE entro i 40.000 euro.

3. Assegno Unico per Figli

Il valore dell’assegno unico per figli dipende esclusivamente dall’ISEE del nucleo familiare, diventando un supporto determinante per le famiglie.

4. Nuovo Assegno di Inclusione

Questo sostituirà il reddito di cittadinanza, destinato a individui non occupabili come persone con disabilità o fragili, oltre a famiglie con specifici requisiti di ISEE.

5. Bonus Mutui Under 36

Agevolazioni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, riservate ai giovani con ISEE entro i 40.000 euro, offrendo una copertura dell’80% con garanzia statale.

6. Bonus Cultura 2024

Il nuovo bonus cultura sostituirà l’18App, con un contributo di 500 euro per i 18enni appartenenti a famiglie con ISEE fino a 35.000 euro.

7. Bonus Psicologo 2024

Permette di pagare cicli di sedute di psicoterapia, con un importo variabile in base all’ISEE, oscillante tra i 1500 e i 500 euro massimi.