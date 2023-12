Un’imprevista avaria al treno delle 16:09, diretto da Napoli a Torre Annunziata, ha causato interruzioni temporanee sulla tratta della Circumvesuviana tra Napoli e Barra. A dare comunicazione ufficiale è l’Ente Autonomo Volturno, che ha informato i passeggeri tramite una nota ufficiale. L’incidente, verificatosi durante il viaggio previsto da Napoli verso Torre Annunziata, ha reso necessaria l’interruzione momentanea dei servizi lungo questo tratto della linea ferroviaria. Questo imprevisto ha inevitabilmente comportato disagi e ritardi per i passeggeri che si trovavano a bordo del treno coinvolto e per coloro che avevano pianificato di utilizzare questo tragitto.

La decisione di interrompere temporaneamente la circolazione sulla tratta Napoli-Barra è presa al fine di risolvere l’avaria al treno e ripristinare la regolare fruizione del servizio, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e il corretto funzionamento della linea.

L’Ente Autonomo Volturno non ha fornito dettagli specifici sull’entità dell’avaria o sui tempi previsti per il ripristino della circolazione. Tuttavia, è probabile che siano state attivate le procedure necessarie per risolvere prontamente il problema e riprendere la normale operatività della Circumvesuviana sulla tratta interessata.