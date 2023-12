I Quartieri Spagnoli di Napoli teatro di un violento episodio ieri pomeriggio, quando un giovane di 19 anni ha commesso una rapina in un negozio, colpendo il negoziante con una bottiglia di vetro. L’arresto del rapinatore è avvenuto poco dopo l’aggressione. L’evento si è verificato intorno alle 15 di ieri, quando un individuo apparentemente comune è entrato nel negozio e, invece di comportarsi da cliente, ha immediatamente minacciato il negoziante. Con il volto scoperto, ha richiesto l’incasso e, dopo aver ottenuto la somma di 1.870 euro, ha brutalmente colpito il commerciante alla testa con una bottiglia di vetro prima di fuggire dal luogo del crimine.

I Carabinieri, rapidamente intervenuti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato il rapinatore in largo Baracche. Il giovane è arrestato con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Attualmente si trova detenuto in attesa di giudizio, con l’inchiesta che procede per far luce sull’accaduto e garantire che giustizia sia fatta per l’aggressione subita dal negoziante.