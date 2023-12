A Nola, nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 62 anni gia’ noto alle forze dell’ordine. Nel pomeriggiodi ieri alcune persone avevano chiamato il 112, perche’ nel parcheggio di un supermercato un uomo aveva minacciato di morte e poi aggredito una donna. La vittima, con in braccio una bambina di 6 anni, si era rifugiata nel punto accoglienza del supermercato, mal’aggressore non era andato via. I militari dell’Arma lo hanno bloccato. Dal racconto della donna emerge che i due hanno una relazione sentimentale da 12 anni e dalla loro relazione sono nate 2 bambine. Da gennaio di quest’anno, la relazione si era interrotta, ma i due avevano concordato di rimanere a vivere insieme per il bene delle figlie.

Il comportamento dell’uomo era pero’ diventato violento, e la donna si era trasferita in Puglia, trovando anche un lavoro. L’uomo aveva preso allora a presentarsi davanti il suo posto di lavoro, e la donna lo aveva denunciato in due occasioni; in un caso, l’uomo aveva picchiato anche il padre della donna, che ebbe un referto di 30 giorni di riposo. Ora l’arrestato e’ in carcere ed e’ in attesa di giudizio.