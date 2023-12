Un lavoratore di Salerno Pulita è rimasto coinvolto in un grave episodio notturno mentre svolgeva il suo servizio in via Arce. Due uomini intenti ad aprire le buste di rifiuti indifferenziati lo hanno minacciato, arrivando a puntargli un coltello quando ha chiesto loro di abbandonare la zona. Il segretario della Fp Cgil di Salerno, Antonio Capezzuto, ha denunciato l’aggressione, esaltando la calma e la gestione della situazione da parte del lavoratore coinvolto. Ha espresso preoccupazione per gli attacchi ai dipendenti di Salerno Pulita, nonostante gli sforzi per migliorare la raccolta differenziata.

Capezzuto ha evidenziato il pericolo rappresentato dalla presenza di individui che aprono buste di indifferenziato durante la notte, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza per i dipendenti. Ha richiesto un maggiore sostegno e interventi mirati per proteggere i lavoratori durante la raccolta del rifiuto indifferenziato.