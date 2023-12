La Procura di Torre Annunziata ha recentemente iscritto nel registro degli indagati due pediatri in seguito alla morte di una neonata avvenuta lo scorso 23 dicembre nella città di Trecase, provincia di Napoli. La piccola, a soli tre mesi di vita, è deceduta a causa di una crisi respiratoria, generando una profonda tristezza e suscitando serie preoccupazioni riguardo alle circostanze del suo decesso. La neonata, portata all’ospedale Sant’Anna e Maria Santissima della Neve di Boscotrecase, si sarebbe vista respingere l’accesso poiché la struttura ospedaliera non dispone di un pronto soccorso. Successivamente, è trasferita verso l’ospedale di Castellammare di Stabia, ma è purtroppo giunta senza vita.

L’avvio dell’inchiesta è promosso dai genitori della piccola, i quali, profondamente addolorati, hanno presentato una denuncia sostenendo che, con le adeguate cure, la vita della neonata avrebbe potuto essere preservata. La bambina presentava sintomi di una sospetta bronchiolite, una condizione che è stata considerata come possibile causa della crisi respiratoria che ha condotto al suo decesso.

Oggi è prevista la perizia autoptica sul corpo della neonata, una fase cruciale per determinare le effettive cause del suo decesso e per fornire una chiara comprensione degli eventi che hanno condotto a questa tragica perdita.

La morte di una così giovane vita è sempre un evento devastante, lasciando dolore e interrogativi. Il coinvolgimento dei professionisti medici nell’inchiesta solleva domande significative sulla gestione dei casi di emergenza, sulla disponibilità dei servizi sanitari e sulle pratiche mediche adottate.

È fondamentale attendere i risultati dell’indagine e dell’autopsia per ottenere una visione più chiara della situazione, nel rispetto della necessità di giustizia per la famiglia colpita da questa tragica perdita e per assicurare un’attenta valutazione dei fatti da parte delle autorità competenti.